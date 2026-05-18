NTTグループやKDDIなど通信大手は18日、大規模災害時の電源確保のため、モバイルバッテリーを避難所などに提供する取り組みで電池メーカー7社と協力すると発表した。スマートフォンの充電などに活用してもらう。メーカー単独の支援では限界があるため、通信大手が情報を集約して避難所へ届ける。開始は6月1日から。参加する通信大手は他にソフトバンクと楽天モバイル。通信各社は自治体が設置する災害対策本部で情報収集し、メ