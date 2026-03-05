甘味・酸味に苦味・旨味・塩味も　99種以上のフレーバーを掛け合わせた「ギルティ炭酸 NOPE」発売

サントリー食品インターナショナルは、新商品「ギルティ炭酸 NOPE（ノープ）」を、2026年3月24日（火）に発売する。

同商品は、ストレス社会化が進行する昨今、健康志向とは対極にある後ろめたさを感じつつも、つい自分を甘やかしてしまう“ギルティ消費”に着目した新炭酸飲料。完熟フルーツやスパイスなど、99種以上のフレーバーを掛け合わせ、複層的な香りや味わいを特徴とする商品。甘味・酸味だけでなく、苦味・旨味・塩味も配合し、五味を組み合わせた味わいに設計した。

パッケージは、“ギルティ炭酸”としての印象を確立するため、背徳感や誘惑感を覚える黒とマゼンタを基調としたカラーを採用した。また、背徳感を瞬時に伝えるブランドアイコンを開発し、パッケージの上部に大きくデザイン。さらに、99種以上のフレーバーが詰まった設計であることを表す「99」「魅惑のフルーツ＆スパイス」の文字に加えて、特別に撮影した炭酸シズルを配置している。

〈商品概要〉

◾️商品名

ギルティ炭酸 NOPE

◾️容量・希望小売価格（税別）

600mlペットボトル・200円

340ml缶（自動販売機向け）・140円

◾️梱包

24本

◾️発売期日

2026年3月24日（火）

◾️発売地域

全国

