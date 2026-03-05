アメリカ大リーグで活躍中の大谷翔平の日本ハム時代の知られざる姿を、チームの先輩だった中田翔が明かした。「なかなかあの努力はできない」「あの努力を知ってるから今の活躍はビックリすることではない」と語る中田。しかし、ホームラン数で大谷に追い上げられたシーズンに話が及ぶと、まさかの発言が飛び出し……！？

入団当初の大谷について、「投げることはすごかったが、打つ方はルーキーにしては飛ばすくらいの感覚。今みたいなバッターになるとは思ってなかった」と話し始めた中田。「大谷選手の凄いところは努力」と言い切ると、「常に野球と向き合って、試合が終わってからもトレーニングジムにこもりきるような姿勢を見てきた」と回想。

普通の選手はまずプロに入ることを目標に頑張るが、「翔平はさらに上を目指してたんじゃないかなというぐらいの努力、練習量をこなしていた」と振り返り、「僕らはあの努力を知ってるので、今の活躍もそこまでビックリすることではない」「あれだけやってたんだから、報われて良かったねという感情の方が近い」と話した。

そんなすさまじい努力によって、しだいにチームの主砲だった中田を脅かす存在になっていった大谷。中田が１シーズンで25本ホームランを打った年に、大谷はピッチャーもやりながら22～23本のホームランを打ち、ホームラン数で中田に迫ったという。

「そん時はちょっと本当に…」と話し、少し間をとった後、「シバこうかな」とまさかの言葉を口にした中田。スタジオが爆笑に包まれる中、かまいたちは「急すぎて。どういう流れ？」「その話題、どこまでツッコんでいいかわからへん」と戸惑いを隠せなかった。

なお、この中田翔が語った大谷翔平のエピソードは、３月４日に放送されたバラエティ番組「これ余談なんですけど・・・」で明かされた。