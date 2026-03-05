テレビアニメ「サザエさん」のイクラちゃんの初代声優を担当した桂玲子（かつら・れいこ、本名金内玲子＝かねうち・れいこ）さんが2月22日午前9時33分、誤嚥（ごえん）性肺炎による呼吸不全のため都内の病院で死去した。89歳。福岡県出身。葬儀は親族の意向で近親者のみで行った。お別れの会などは予定していない。喪主は長男金内吾郎（かねうち・ごろう）さん。

所属の俳協によると、最後の仕事は昨年5月放送のフジテレビ「サザエさん」で、翌6月から波野イクラの声は平井祥恵にバトンタッチした。その後は高齢でもあったため「ゆっくり過ごしていた」（関係者）という。夫は2020年に87歳で死去した俳優の金内喜久夫さん。

桂さんは、九州朝日放送劇団や文学座研究所を経て、声優の道へ。1969年にスタートした「サザエさん」では70年代初めから、フグ田サザエのいとこの波野ノリスケの息子・イクラを担当。「ハーイ」「チャーン」「バブー」の3言しか発しない幼児だが、その発し方やトーンで気持ちや機嫌を豊かに表現してきた。

イクラだけでなく、カツオのクラスメート・かおりちゃんと、タラちゃんのガールフレンド・リカちゃんの声も兼任。他にも「ヤッターマン」オモッチャマ役、「一休さん」さよちゃん役、「オバケのQ太郎」の2代目・O次郎役など、国民的アニメの主要キャラクターを務めた。

2023年2月にはフグ田タラオの初代声優を務めた貴家堂子さん（享年87）が死去。SNS上には「イクラちゃん、タラちゃんの元へ」と冥福を祈る声が相次いだ。

桂 玲子（かつら・れいこ）1937年（昭12）2月8日生まれ、福岡県出身。高校時代に演劇部に所属し、卒業後の58年に九州朝日放送劇団に入団。ラジオドラマなどに出演。63年に文学座研究所に入団し声優に。波野イクラのほか「フランダースの犬」のアロアなどを担当した。