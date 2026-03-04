「２５時、⾚坂で」話題の新原泰佑、白塗り“麻呂”メイク姿にファン衝撃「クオリティが高くて最高」「隠し切れない美しさ」
【モデルプレス＝2026/03/04】俳優の新原泰佑が3月2日、自身のInstagramを更新。インパクト抜群のメイク姿を披露し、話題となっている。
【写真】BL作品出演25歳イケメン俳優「クオリティが高くて最高」衝撃の“白塗り麻呂姿”
新原は「ひな祭り生配信にて爆誕しました“麻呂原”でございます」とつづり、白塗りに麻呂眉、平安貴族を彷彿とさせる雅な装束に身を包んだ姿を投稿。「学びあり、笑いありの生配信 最後こうなるとは思ってませんでしたが、スタッフ陣からも好評で何気にご満悦の麻呂原でした」とコメントし、桜の枝を手にしてソファーに座る姿を披露した。
この投稿には「この姿でも隠し切れない美しさ」「爆笑した」「似合ってて可愛い」「クオリティが高くて最高」「楽しすぎる」「どんな格好してても絵になります」といった反響が寄せられている。
新原は、テレビ東京系ドラマ「２５時、⾚坂で 」（2024）、「２５時、⾚坂で Season2」（2025）で俳優の駒木根葵汰と共にW主演を務め、大きな注目を集めた。（modelpress編集部）
