「２５時、⾚坂で」話題の新原泰佑、白塗り“麻呂”メイク姿にファン衝撃「クオリティが高くて最高」「隠し切れない美しさ」

「２５時、⾚坂で」話題の新原泰佑、白塗り“麻呂”メイク姿にファン衝撃「クオリティが高くて最高」「隠し切れない美しさ」