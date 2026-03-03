年末のドライブ増加に合わせて、スピード取り締まり対策としてのレーダー探知機需要が高まる12月。

最新のレーザー式／GPS警報対応モデルを中心に、性能と使い勝手で選ばれている人気モデルをランキング形式で紹介する。

この記事は、2025年12月のオートバックス／イエローハット販売データをもとに作成している。

売れ筋 レーダー探知機 ランキング 1位

オートバックス 1位 ユピテル YK-2100（GPSレーダー探知機）

GPSによる高精度な警報性能と操作性の高さが評価されているロングセラー。初めてレーダー探知機を導入するユーザーにも選ばれている定番モデル。

イエローハット 1位 セルスター AR-925AW（レーダー探知機）

レーザー・GPS両対応の高信頼モデル。画面の見やすさと警報精度のバランスが良く、幅広い車種のユーザーから支持を集めている。

売れ筋 レーダー探知機 ランキング 2位

オートバックス 2位 セルスター AR-925AW（GPSレーダー探知機）

オートバックス側でも上位にランクイン。安定した性能と視認性の高さで、人気の高いミドルクラス機。

イエローハット 2位 セルスター AR-225A（レーダー探知機）

GPSとレーザー対応を備え、日常利用での安心感が高いモデル。初心者から中級者まで幅広く選ばれている。

売れ筋 レーダー探知機 ランキング 3位

オートバックス 3位 ユピテル YK-110（GPSレーダー探知機）

コンパクトで使いやすいエントリーモデル。必要十分な性能を備え、初めてのレーダー探知機として人気がある。

イエローハット 3位 ユピテル YK-2100（レーダー探知機）

オートバックス1位と同型モデルがイエローハットでも人気。共通して高い評価を得ている。

オートバックス 4位～10位

4位：ユピテル YK-3100（GPSレーダー探知機）

5位：BLITZ TL406RW（レーザーレーダー）

6位：BLITZ TL245R（レーザーレーダー）

7位：セルスター AR-225A（GPSレーダー探知機）

8位：セルスター AR-125A（GPSレーダー探知機）

9位：BLITZ TL315R（レーザーレーダー）

10位：セルスター AR-48LA（GPSレーダー探知機）

イエローハット 4位～10位

4位：セルスター AR-125A（レーダー探知機）

5位：セルスター AR-37LC（レーダー探知機）

6位：ユピテル YK-3100（レーダー探知機）

7位：セルスター AR-333（レーダー探知機）

8位：ユピテル YK-3000（レーダー探知機）

9位：ユピテル YK-100（レーダー探知機）

10位：セルスター AR-824AW（レーダー探知機）

まとめ

2025年12月のレーダー探知機ランキングでは、

ユピテルとセルスター製品が上位を占める形となった。GPS警報をベースに、レーザー探知対応や画面の見やすさ、操作性といった“ドライブ中の安心感”を求めるユーザーの支持が集まっている。

特に、

ユピテル YK-2100 セルスター AR-925AW セルスター AR-225A

といった定番・ミドルクラスモデルは、信頼性と操作性の良さで多くのドライバーに選ばれている。

冬の道路状況では取り締まり箇所やオービス設置が変化することもあり、最新データ更新が可能なモデルを選択するのがおすすめだ。