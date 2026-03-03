Photo: DELBO ANDREA/ Shutterstock.com

iPhone 17eを発表、同時にアクセサリやM4チップ搭載のiPad Airも発表。予告されていた通り、今週はApple新製品発表ラッシュです。

初日のニュースで最注目だったのは、iPhone 17eのお値段が去年リリースされたiPhone 16eから据え置きだったということ。

内蔵ストレージ容量が倍増の256GBからのスタートで、さらにMagSafe対応になった上に価格がそのままとあって、感覚としてはむしろ値引きになったくらいのお買い得感があります。

そんなiPhone 17eの予約受付は、3月4日の午後11時15分から。発売は3月11日です。

そして今日明日はまだまだ新製品の発表が続き、そろそろ大本命となる安価MacBookも登場するかも。実機を見るまでもなく即予約するぜ！ という人は画面前での待機でいいのですが、まずは実機を見てからと考えているなら、店舗への来店はどうぞ計画的に。

なにしろAppleストア、激混みが予想されています。

Appleの中の人のトップであるティム・クックCEOは先週、「来週は月曜から忙しいぞ！」というコメントをXにポストしていましたが、あれってストアスタッフに向けての発言だったのかも…。

Apple事情通であるBloombergのマーク・ガーマン氏は、エントリーレベルとなるお買い得端末（特に安価MacBook）のリリースで、WindowsやChromebookからの乗り換えるユーザーは相当数にのぼるだろうと予想。

また、ガーマン氏曰く、ストアスタッフ向けに本社から、この時期は来店客数が急増がするぞ！ 備えよ！ という旨のお達しもあったといいます。

これって、スタッフのみんなー、残業が発生しそうだよーと暗に伝える事前警告でしょうね。

大本命の安価MacBook発表の翌日から、ストアの混雑はすごいことになりそうです…。