JRT四国放送

写真拡大 (全47枚)

3月19日に開幕する「センバツ高校野球大会」に出場が決まった阿南光高校。

2年ぶりの甲子園へ向け、今、地元は盛り上がりを見せています。

春の便りに沸く野球のまちと、ナインたちの意気込みを取材しました。

四国大会準決勝、野球のまちの球児たちが激闘の末、勝ち取った甲子園。

（阿南光・髙橋徳 監督）
「日に日に良くなってきている。調整は順調にいっている」

部員の半数以上が地元・阿南市出身という阿南光高校。

センバツ出場はベスト8まで勝ち上がった2024以来、2年ぶり3回目。

春夏通じては、前身の新野高校を含め5回目の甲子園です。

（阿南光・髙橋徳 監督）
「バットのトップの位置置いて、下がまず回ってから目でとらえコンタクト」

就任5年目の髙橋徳監督のもと、今や甲子園の常連校へと成長しました。

センバツでは「5得点以上・3失点以内」を目標に掲げ、今、打撃力アップに取り組んでいます。

開幕まで約2週間、地元の期待は日増しに高まっています。

（阿南光・髙橋徳 監督）
「阿南市全体がサポート応援してくれ、非常に気が引き締まる」

街中には至るところに、球児たちへの応援の言葉が。

（阿南市民）
「良かったら優勝してほしい」
「すごいうれしい」
「こんな近くの高校の子が出てくれるので、応援しようと思う」

市役所入り口には阿南光の応援グッズや、これまでの功績を振り返る展示もお目見え。

（阿南市野球のまち推進課・大川康宏 課長）
「うち（市役所）、5番でキャッチャーの親が（働いて）いる。議長の孫もセンターで、市役所には2人レギュラーが（いる）」
「盛り上げよう盛り上げよう、手作り感満載だけど、こうやってみんなで盛り上げ、みんなで一緒に応援しようと」

とりわけ喜びひとしおなのが「野球のまち阿南」の生みの親、田上重之さんです。

市職員時代の2010年、全国初の「野球のまち推進課」を創設し、全国大会の開催や合宿の誘致、さらには映画化など、野球を観光資源とする様々な事業を成功させてきました。

（「野球のまち阿南」の生みの親・田上重之さん）
「例えば近所のスーパー行くと（買い物客が）『光高校おめでとう』と私に言ってくる」
「（買い物客）あなたが最初（野球のまち阿南）言い出した時に『何が野球のまちだ』と思った」
「『そんな風になってきたな』と言ってくれた」
「本当にうれしいですね、特に今回思ったのは、これで甲子園常連校の仲間入りできたのでは」

阿南光高校のほど近く、「ドライブイン阿南」は、野球部員御用達の飲食店です。

ここにも阿南光のファンがいました。

（阿南光ファン）
「どこと対戦するかわからないが、自分の技量いっぱい出してもらい、やってくれたら上等」

（ドライブイン阿南・島田新治さん　妻・美智子さん）
「（球児たち）きれいに完食する、それにビックリする」
「あいさつもちゃんとできる、あの子たちのおじいちゃんやおばあちゃんをよく知っている」
「赤ちゃんの時から来てくれてた子が（甲子園へ出る）」

（記者）
「選手たち人気ナンバーワンのメニューがこちら、唐揚げセットです」
「見てくださいこのボリューム満点、唐揚げたくさん入ってますよ」
「おいしいそう、いただきます。うん、ジューシーでボリューム満点、これなら甲子園でも勝てそうです」
「このお米、地元・阿南産。おいしいなあ」
「完食しました！このおいしさ一球入魂！まさに阿南光高校の勝負メシです。ごちそうさまでした」

家族のような愛情を込め、きょうも球児たちの胃袋を支えます。

「唐揚げはあげても、凡フライはあげないでね」

（ドライブイン阿南・島田新治さん）
「光高校が甲子園出て勝ち抜いていったら、うちもまた力入れて商売がんばらないと」

この春、エースの小田拓門投手は、特別な思いで甲子園のマウンドに上がります。

時は92年春、前身の新野高校がつかんだ初めての甲子園。

（小田昇 選手（当時2年））
「小田昇です。甲子園では自分の力が発揮できるようがんばりたいです」

34年の時を超え、父の背を追って同じセンバツの舞台に立ちます。

（阿南光・小田拓門 投手）
「父がその舞台で活躍した姿を見て、自分も甲子園に出て活躍したいと思ったので、親子そろっていけるのはうれしい」
「一番は親孝行、恩返しがしたい」

家族への感謝。

地元への感謝。

そして、仲間への感謝。

それぞれの思いを胸に、野球のまちの球児たちがこの春、甲子園の光となって輝きます。

選抜高校野球大会は、3月6日に組み合わせ抽選がおこなわれ、19日に開幕します。