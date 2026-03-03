「今日好き」横田未来、ラッパー恋人との1年4ヶ月記念日ショット公開「お似合いのカップル」「自然体で仲良しなのが伝わってくる」の声
【モデルプレス＝2026/03/03】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜よる21時〜）に参加していたモデルの横田未来が3月2日、自身のInstagramストーリーズを更新。恋人でラッパーのピラフ星人との記念日ショットを公開した。
【写真】「今日好き」23歳美女「お似合いのカップル」ラッパー恋人と密着記念日ショット
横田は「今日で1年4ヶ月」と報告し、ピラフ星人との2ショットを投稿。迷彩柄のトップスにキャップを合わせたスタイルの横田と、フードを被りサングラスをかけたピラフ星人が寄り添うように並ぶ仲睦まじい姿が収められている。「ずっとずっと優しくて、常に努力してる だいきが大好き」と想いをつづり、3月5日に日本武道館で開催されるピラフ星人のワンマンライブ「卒業式 at武道館」について「明明後日の、武道館かまそうね 近くで応援してます」とメッセージ。最後に「これからも末長くよろしく頼みました」と締めくくっている。
この投稿に、ファンからは「お似合いのカップル」「本当に憧れ」「自然体で仲良しなのが伝わってくる」「いつまでもラブラブでいてほしい」などの声が上がっている。
横田とピラフ星人は、2024年12月に公開されたピラフ星人の「Knock Knock」ミュージックビデオで共演。同年12月25日にピラフ星人が「クリスマスに想いが届きました！！！」と横田との2ショット動画を載せ、その後デートショットなどを度々公開し、話題を呼んでいる。（modelpress編集部）
◆横田未来、恋人・ピラフ星人との記念日ショット披露
◆横田未来の投稿に「お似合いのカップル」の声
