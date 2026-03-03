パッケージのまま吊るして使える！アイデア系100均キッチングッズ

ダイソーでお買い物中、キッチリ消耗品売り場で見つけたこちらの商品。何気なく手に取ったペーパータオルでしたが、これが想像以上に優秀でした！吊るして使えるパッケージなので、わざわざケースを用意しなくていいのが◎ティッシュのようにパパッと取り出せる仕様で、使い勝手も抜群なんです。早速見ていきましょう♪

商品情報

商品名：ペーパータオル吊り下げタイプ（250枚）

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：100mm×210mm

内容量：250枚

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480815558

そのまま吊るせる！？ダイソーのアイデアキッチングッズが優秀なんです

ダイソーでお買い物中、何気なく手に取ったこちらのアイテム。キッチンに置いておくと便利な商品で、その名も『ペーパータオル吊り下げタイプ（250枚）』。お値段は￥110（税込）でした。使い方は取り出し口をぺりっと開封し…

パッケージに入ったままの状態で、フックに吊り下げるだけ！別でペーパータオルを浮かせるためのケースが必要ないので、これは画期的！消耗品なので、使い終わったらパッと捨てられるスマートさがGOOD。ダイソーさんのアイデア力には頭が上がりません。

ペーパータオルは下向きではなく、横方向に引っ張るのがコツ。箱ティッシュのようにスッと取り出せるので、忙しい調理中でもタイムロスになりません。

もうこれ以外使えない！ダイソーの『ペーパータオル吊り下げタイプ（250枚）』

ペーパータオルはパルプ素材で、サイズは約100mm×210mm。ゴワっとした質感で、手のひらくらいの大きさです。コンパクトサイズなので、無駄なく使い倒せるのが魅力です。

ふきん代わりに使って食卓をキレイにしたり、キッチン周りの清掃にも便利。

お手拭きや野菜の水切りにも活用できるので、使い勝手抜群です。ペーパータオル自体は薄めな作りですが、実際ににんじんの水切りに使ってみると吸水性が良くて好印象。250枚の入っているので、気兼ねなく使い捨てできるのが嬉しいです。

今回はダイソーの『ペーパータオル吊り下げタイプ（250枚）』をご紹介しました。

気になった方はぜひ、ダイソーのキッチン消耗品売り場をチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。