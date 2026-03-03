この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ポイ活YouTuberとして活動する「おにまるちゃんねる」が、「【緊急注意喚起】VポイントPayでチャージ残高が全額消失の報告多数…！原因と対策を解説」と題した動画を公開。SNS上で相次ぐ残高消失報告の原因と、ユーザーが陥った「仕様の罠」について詳しく解説した。



動画によると、2026年3月に入り「先月チャージしたばかりの残高が全額失効した」という報告が多数寄せられているという。おにまる氏はこの事象について、VポイントPay残高（旧Vポイントアプリ残高）の「有効期限のルール」に根本的な原因があると指摘する。規約では、有効期限を自動更新するための条件として「有効期限月を含む12ヶ月前から有効期限前月の25日までに利用もしくはチャージしていること」などが定められている。



今回の騒動は、旧アプリ（Vポイント）が2021年2月に誕生してからちょうど5年を迎え、2026年2月が有効期限となっていたユーザーが多かったことが背景にある。さらに、同時期に開催された「Visa割キャンペーン」が被害を拡大させたと、おにまる氏は分析する。キャンペーンに参加しようと、1年以上利用していなかったユーザーが2026年2月に駆け込みで高額チャージを行ったものの、その時点ですでに更新条件である「有効期限前月の25日（この場合は1月25日）」を過ぎており、更新条件を満たせないまま3月1日の有効期限切れを迎えてしまったのだ。



おにまる氏は、ユーザー側の確認不足としつつも、「失効が確定しているのにチャージが出来てしまう仕様こそが、今回のトラブルを招いた一番の原因だ」と厳しく指摘。チャージ時に警告が出ない点に疑問を呈した。また、この「12ヶ月前からの利用実績が必要」というルールは、dカードプリペイドやVisaプリペなど、三井住友カードが発行する他のプリペイドカードにも共通していると警鐘を鳴らした。



おにまる氏は対策として、有効期限が迫っている場合は「モバイルSuicaなどの交通系電子マネーに全額チャージして残高を退避させておくこと」を推奨。「数万円単位で消失した方もいる」として、自身のカードの有効期限と利用履歴を直ちに確認するよう強く呼びかけた。