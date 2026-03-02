“かわいすぎる新喜劇女優”として話題のタレント・小寺真理（34）が2月28日、Instagramを更新。同じく吉本新喜劇で活躍するタレント・島田珠代（55）vにおしりをケアしてもらう“衝撃的な写真”を公開し、反響が寄せられている。

2014年に吉本新喜劇に入団し、端正なルックスで人気を集めている小寺。自身のSNSでは水着ショットや、2026年2月28日に発売された初の写真集「こんなん、好きになってまうやん。」のメイキング動画なども投稿してきた。

写真集を発売したこの日、小寺はInstagramを更新。「珠代姉さんが私のお尻周りをいつもケアしてくれました。そんなケアされた、つるつるの小寺を写真集で存分にご覧ください！」と明かし、島田が小寺のおしりをケアする様子を公開している。

この投稿には「そこまで見せるかァァァ」「目のやりばに困りますよ〜」「すごい光景、面白い」「貴重な写真ですね」「ある意味でもっともセクシーショットですね」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA v NEWS』より）