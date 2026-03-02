この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

政治評論家で作家の竹田恒泰氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【衝撃】中国籍の男が4.2億円を上野で強盗される！」と題した動画を公開。東京・上野で発生した多額の現金強盗事件について、自身も両替商を営む実務家の視点から言及し、「リスク管理が甘すぎる」と被害者の輸送手段を厳しく批判した。



動画の冒頭、竹田氏は新聞記事を手に取り、1月末に上野で中国籍の男性らが4億2000万円を奪われた事件や、羽田空港での未遂事件について詳細に解説した。被害者らが自分たちで現金をスーツケースに入れて運搬していた点に着目し、「一応私も両替商ですのでね、他人事ではない」と前置きした上で、業界の実情を語り始めた。竹田氏によると、両替商は買い取った外貨を海外の市場で売却する必要があるが、その際の現金輸送には「貴重品専門の宅配業者」を利用するのが常識だという。



竹田氏は、自身がサウジアラビアリヤルなどの特殊な通貨を海外へ送る際の具体的な手法を披露。「1回送るパッケージが大体1億円から2億円ぐらい」になるが、それを運ぶのは「貴重品専門の宅配業者」であり、現地では「ライフル銃を持った人が数人護衛しながら現金輸送車に入れて、専用便で届けてくれる」と、その厳重なセキュリティ体制を生々しく描写した。さらに、驚くべきはその費用対効果であるとし、1回あたりの輸送コストは「片道30万円」程度でありながら、万が一の盗難時には全額が保険で補償されると説明。「30万円払って送るわけですよ。そらね、自分たちで運ぶこともできますよ。でも従業員を配置して飛行機チケット取って、損害保険も入れない。いざという時丸かぶりになっちゃいますよね」と、自力輸送のリスクとコストの無駄を論理的に指摘した。



数十万円のコストを惜しんで危険な自力輸送を選び、巨額の損失を出した今回のケースについて、竹田氏は「30万円払えば4億2000万円失わずに済んだ」「本当に馬鹿なことしてますね」と呆れ、強い言葉で断じた。最後には皮肉を交えつつ「連絡くれたら業者教えてあげますけどね」と述べ、「現金扱う人は本当気を付けた方が良い」と視聴者に注意を喚起して締めくくった。