『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』ファンダム特別賞、本日より集計スタート

『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』であらたに創設されたファンダム特別賞「Best Fandom Artist powered by LINE MUSIC ＆ Yahoo!検索」の集計が、3月2日よりLINE MUSICならびにYahoo!検索にてスタートとなった。

■ファンダムの“行動”を可視化するあらたな取り組み

音楽ファン一人ひとりの“聴く・調べる”という日常の音楽行動がアーティストの表彰に繋がるファンダム特別賞「Best Fandom Artist powered by LINE MUSIC ＆ Yahoo!検索」が始動。

本賞は、LINE MUSICでの楽曲再生とYahoo!検索での検索を独自の算出方法でポイント化し、ファンダムの“行動”を可視化するあらたな取り組みだ。楽曲再生だけでなく、“もっと知りたい”と検索することもアーティストへの支持の証。“聴く”と“調べる”の両方がファンダムの熱量として評価され、日々の何気ない音楽行動がそのまま6月の結果に繋がる。

ファンダム特別賞は、ファン一人ひとりの自然な音楽行動の積み重ねを評価するもので、特別な投票や登録は不要。LINE MUSICで楽曲を聴くこと、Yahoo!検索でアーティスト名を検索することが、そのまま応援になる。

集計方法、スケジュールなど、詳しくは特設サイトをチェックしよう。

『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』

06/13（土）東京・TOYOTA ARENA TOKYO 他

※アワードウィークは06/05（金）～06/13（土）

