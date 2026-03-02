みちょぱ「これ言って良いのかわからないけど…」 夫・大倉士門が「大好き」な京都出身女優を暴露
タレントの“みちょぱ”こと池田美優（27）が22日放送のパーソナリティーを務めるニッポン放送「#みちょパラ」（日曜後10・30）に出演。夫でモデルの大倉士門（32）がファンだという女優について語った。
大倉が2月に「京都マラソン2026」に出場したという話題でトーク。「これ言って良いのかわからないけど…」と前置きして大倉の推しについて語り始めた。
「旦那はずっと昔から安田美沙子さんが大好きで。京都の人っていうのもあるんだけど、学生の頃から大好きらしくて、それをずっと言ってて」と説明。「インスタとかもずっと見てて、そしたら今回、安田美沙子さんが走るらしいって、本人があげてたんだって」と続けた。
その投稿を見た大倉は「“会えるかも”って前日から舞い上がっちゃって。“どうしよう、まだ会いたくない”みたいな」と大はしゃぎだったと苦笑い。「安田美沙子さんがストーリーにあげてた写真が、マラソンのグッズ…靴だったり洋服を布団の上にあげて写真を撮ってた。そのベッドのシーツが“俺とおんなじホテルかも”って興奮してて、気持ち悪いですよね」と大笑いしつつ「終わった後に会えたの？って聞いたら“会えへんかった”って言って。いつかお会いできたら良いなって思います。推し活…もうちょっとでしそうだったみたいです」と伝えた。