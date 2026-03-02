3月2日（月）放送「なるみ・岡村の過ぎるTV」は「激ウマ過ぎる関西グルメＳＰ」！

「バラエティ豊か過ぎる大阪モーニング調査」として、これまで様々なモーニングをリポートしてきた藤田兄さんが、絶品の「和モーニング」を探っていく。

©ABCテレビ

１軒目は、新福島に昨年オープンしたお店。朝と夜の二部制で、夜はミシュラン店出身のシェフによる創作料理が味わえるおしゃれな空間だ。店主自身が旅館で食べる朝ごはんが好きで、「街のお店でも体現できたら」とモーニングを始めたそう。そんなモーニングは旬の食材を使用したおばんざいが目を引くが、店主一番のこだわりは炊き立ての土鍋ご飯。藤田兄さんは朝の特別御膳に舌鼓を打ち、１合ほどあるお米も余裕で完食！そして、これまでは独自過ぎる「藤田チャート」でモーニングを審査してきたが、今回はなぜか「藤田川柳」にして発表。その評価はいかに！？

©ABCテレビ

続いて訪れたのは、オフィス街・本町。ＯＬに大人気の和風カフェで味わえる絶品の和モーニングは、おにぎり定食だ。見た目も可愛くヘルシーなおにぎりは、出勤前のお腹に優しいジャストサイズ。そんな本町ＯＬの朝の味方をほおばる藤田兄さんは、ここでも一句したためるが…。

©ABCテレビ

３軒目は、大正にある朝食専門店。もともとはホステルだったが、朝ご飯が話題となり、現在は朝食専門店として営業している。名物であるアフタヌーンティー風の朝食セットが登場すると、藤田兄さんも「おしゃれ～！」とびっくり！そんなお店の看板メニューは、こだわりがあり過ぎる究極の卵かけご飯。黄金に輝く漬け卵の映像は画力満点で、なるみと岡村も思わず「これはインサート大賞！」と声を上げる！

©ABCテレビ

さらに、藤田兄さんが「天気もええし最高やな」とご機嫌でやってきたのは、天満橋駅近くから発着するクルーズ船。休日限定で開催される朝ごはんクルーズでは、大阪の名所を船の上から眺めながら朝食が楽しめる。そんな非日常空間のモーニングを体験した藤田兄さんからは、どんな川柳が飛び出すのか！？

なるみ・岡村隆史MCの「なるみ・岡村の過ぎるTV」（ABCテレビ）は毎週月曜よる11時17分放送。２日（月）はよる11時10分スタート。TVerでも無料配信。