ベッキーが、「今、夢中」な女芸人の名前を告白し、「出版社だったらエッセイのオファーを出す」と語った。

【映像】ベッキーが「今、夢中」な女芸人

『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくABEMAオリジナルバラエティー。千鳥がMCを務める。ゲストにはベッキーが登場した。

隠し事をしていると、発覚したときに一気にイメージダウンする芸能界。そのようなことを事前に防ぐために、芸人が漫才をしながら相方に秘密にしていたことをカミングアウトしていく企画「カミングアウト漫才2026」が放送された。

注目を集めたのは、男女コンビ・カーネーション（岡下雅典、吉田結衣）。ネタの中で吉田は岡下が「常識がない」ということをカミングアウト。大悟が「芸人なんかええ加減でいい。ワシなんか逆に送らん」と述べると、吉田は「芸人やから非常識でいいやんっていう時代は終わったんですよ」と大悟の意見を否定した。

岡下は「（吉田は）芸人忘れてるんじゃないかな」と発言し、大悟が「女の方が変なことになったほうがオモロイやん」と加勢すると、吉田は「それはいつの時代の話ですか？」とハキハキと述べ、続けて「ハラスメントですか？」「通報します！窓口教えてください！」と声を荒げた。ノブは「怖いです！」と恐れおののき、大悟とベッキーは大笑いした。

最後にベッキーは「素晴らしかった。私は今、吉田さんに夢中。素敵」と絶賛し、「私が出版社だったらすぐエッセイのオファーを出す」と語った。