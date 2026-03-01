Photo: OGMAX

USB充電器やケーブルにコンパクトな外付けSSDなど、PCやスマホまわりの小物を持ち歩くための防水ポーチとして人気が高いaso（アソ）の「タフトポーチ」。

私もガジェット用に購入して使っていたのですが、「この形は春に困るアレ用にも使えるのでは？」と思い、試してみることに…。

ティッシュを忘れないための花粉症対策用ポーチ

Photo: OGMAX

使うのはセンターにファスナーが付いたMサイズの 「タフトポーチ tf-v180」2,760円（税込）。

Photo: OGMAX

センターにファスナーが付いているということで、ポケットティッシュとの相性がいいのではと思い、試しに入れてみるとジャストフィット。若干余裕を残して未開封のポケットティッシュが2つ入りました。

Photo: OGMAX

春に思いついてティッシュを入れるといえば、もちろん花粉症対策のポーチとして使おうということ。使い切りタイプの目薬も持ち歩きたいので3つ入れてみると…

Photo: OGMAX

こちらも問題なく端に収まってくれました。

ティッシュ忘れた、目薬忘れたを防止してくれる

Photo: OGMAX

上部に付いているループにカラビナを取り付ければ、吊るして使うことができます。 カラビナはナイトアイズの#3サイズのエスビナー がピッタリサイズ。

Photo: OGMAX

パンツのベルトループに吊るせばこの通り。ポケットの中でグシャっとなりやすいポケットティッシュを取り出しやすい位置に外付けできるように。

耐水性の高いaso独自のTOFT-tec素材と止水ファスナーで、汗や雨から水濡れを防ぎつつ、ポケットも圧迫しないといいことだらけ。

Photo: OGMAX

ファスナーを開ければ本体を取り出さずに、ティッシュのみ取り出すことも可能！

センターにファスナーが付いたこの形だからこそできるこの使い方。花粉が飛び始めた2月中旬からこの使い方を試し始めましたが、ファスナーにティッシュが挟まってしまうこともなく快適です。

Photo: OGMAX

もちろんバッグに外付けスタイルもオススメです。

外に出てから「ポケットティッシュ忘れた…」ということがたまにあったのですが、ポケットティッシュと目薬をひとまとめにして、見えるところに吊るすようにしてからは、忘れないようになりました。ポーチごと忘れてしまうこともあるかもと思っていたのですが、このセットを玄関に吊るしておくと忘れにくくなりますよ。

ポケットティッシュ入れを探している方、タフトポーチを既に持っているという方、この春は花粉症対策用のポーチとして使ってみてはいかがでしょうか。

Source: aso