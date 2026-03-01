坂本花織を「撮らないで」　フィギュア女子がカメラマンを遮った咄嗟の行動に五輪公式が再脚光「ライバルの人間としての尊厳を優先した」

自身よりも仲間の胸中を慮った行動に出たグレン(C)Getty Images

失意にくれるライバルを気遣った振る舞いは大きな反響を生んだ。

現地時間2月25日、ミラノ・コルティナ五輪の公式サイトはフェアプレー賞の投票を開始。「あなたにとって最も印象に残るフェアプレーの瞬間はどれ？」との問いでノミネートされた一人が、フィギュアスケート女子のアンバー・グレン（米国）だった。

【動画】ミサミサのセーターで登場！アニメへの愛情を熱弁するグレンを見る

まさに国境を越えたスポーツマンシップを象徴するような光景だった。

現地時間2月19日に行われた女子シングルのフリーが終わった直後だ。トップと1.89差で銀メダルとなり、涙する坂本花織（日本）に対して、グレンは隣に座り込みながらサポート。優しく背中をさすりながら、励ますように何やら言葉をかけていた。

そんな二人のドラマチックな光景を収めようとカメラマンが近づいた刹那、グレンは動いた。視線に気づくや否や、クルーを制止。「今は撮るのをやめてあげて」と言わんばかりに手を掲げて、撮影を中止させたのである。

その後、グレンは自身のTikTokで「まぁあれが彼ら（カメラマンたち）の仕事なのはわかってる」と強調。その上で「でも、明らかに今はそっとしておいてって時でさえ、ズカズカと踏み込んでくる。それって本当にどうかと思う」と主張。選手を慮った配慮をメディア側に促したのである。