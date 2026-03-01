Image: matelia

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

足先の冷たさだけはどうしようもない……。

そう諦めてしまっている人も、少なくないでしょう。冷えを感じやすい人にとって、足先の冷えだけは何とかしたいものですよね。

そんな悩みに、電気の力でアプローチしてくれるのが、ヒートインソール「AKMINA（アクミナ）」。machi-yaにてプロジェクトを公開中となっていますので、足先の冷えでツラい思いをしている人は、ぜひチェックしておいてください！

スイッチオンですぐに温かい

Image: matelia

「AKMINA」は、速熱性に特長があるプロダクト。ノーベル賞でも注目された素材であるグラフェンは、銅の約10倍の熱伝導率を持ち、スイッチを入れると驚くほど素早く発熱します。

冷えのツラさを少しでも早く和らげたいという声に、ダイレクトに応えてくれているんですね。

つま先だけでなく、土踏まずからかかと手前まで足裏全体を均一に温めてくれるので、部分的に温かいだけというような物足りなさもありません。

Image: matelia

グラフェンが放つ遠赤外線が、まるで足湯のようにじんわりと暖かさを感じさせてくれます。

最高温度は約55℃となっており、ほぼ使い捨てカイロと同じくらいの温度。靴下越しにちょうど良い温かさを感じられる設定になっています。

配線ゼロで、操作もシンプル

Image: matelia

バッテリーを内蔵しているので、ポケットまで配線を引いてくる煩わしさもありません。

付属のリモコンを使って電源のオンオフ、3段階の温度調整が可能なので、その日の寒さや状況に合わせて自由にコントロールできます。

こまめに切り替えすれば、快適な状態をキープしながらバッテリーを長持ちさせることも可能になるでしょう。

Image: matelia

また、バッテリーはUSB Type-C充電なので、モバイルバッテリーや車のUSBポートからでも手軽に充電することができます。

長く、安心して使えるタフな相棒

Image: matelia

グラフェンは鋼鉄の100倍といわれる強度を持っており、踏んでも曲げても壊れにくい仕様。毎日の使用にも配慮されています。

サイズは男女兼用のフリーサイズ（22.5〜27.5cm対応）。カットして自分の足に合わせて調整することができます。

いつものシューズはもちろん、長靴、ブーツ、スリッパなど、何にでもスッと挿し込むだけで使える「AKMINA」。寒い日のツラさを変えてくれる要注目アイテムは、現在machi-yaにて、おトクなプロジェクトを公開中です。

足先の冷えに悩んでいる人、お早めのチェックをお忘れなく！

【3秒速熱×配線レス】つま先から踵まで、包み込むような暖かさ「ヒートインソール」 10,472円 （超早割 約32％オフ） machi-yaで見る

>> 【3秒速熱×配線レス】つま先から踵まで、包み込むような暖かさ「ヒートインソール」

Image: matelia

Source: machi-ya