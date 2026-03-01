この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

東大博士課程のパクくんが解説、ノーベル賞候補・坂口志文氏の研究が解き明かす「免疫が自分を攻撃する」謎のメカニズム

東大博士課程のパクくんが「【ノーベル賞】 坂口志文さんの研究は何がすごい？小学生でも分かるように解説します」と題した動画を公開。ノーベル賞候補としても名高い坂口志文氏の研究について、その核心を3つのポイントに分けて分かりやすく解説した。



動画でまず解説されたのは、免疫の暴走を止める「ブレーキペダル」の発見である。パク氏は、体を守るはずの免疫が自分自身を攻撃してしまう「自己免疫疾患」を、暴走する警察車両に例える。坂口氏はこの暴走を止める存在、すなわちブレーキの役割を果たす細胞があると考え、20年近い研究の末に「制御性T細胞」を発見した。当初、科学界からは「そんな細胞あるわけない」と懐疑的な目で見られていたが、1995年の論文発表によってその存在が証明された。



次にパク氏が挙げたのは、免疫の「スイッチ」の発見だ。坂口氏の研究チームは、免疫のブレーキ役である制御性T細胞がどのように機能するのかを解明。その鍵となるのが「Foxp3」という遺伝子であることを突き止めた。この遺伝子こそが、免疫のブレーキを作動させるON/OFFのスイッチであり、この発見は2003年に科学誌「サイエンス」で発表され、免疫学に新たな章を開いた。



最後に紹介されたのは、免疫研究のための「仮想世界」の確立である。坂口氏は、自己免疫疾患の一種である関節リウマチを自然に発症する「SKGマウス」を開発した。これにより、それまで人間でしか再現できなかった病気の作動システムを、マウスの体内で研究できるようになった。このSKGマウスは現在も世界中の研究所で使われ、自己免疫疾患の研究を飛躍的に進歩させる基盤となっている。



パク氏は、これらの画期的な発見が、20年もの間、周囲の不信や困難に屈しなかった坂口氏の強い信念の賜物であると語る。坂口氏の研究は、科学的な功績だけでなく、「自分の信じる世界を諦めないこと」の重要性を教えてくれる人生の教科書でもあると締めくくった。