「我々は団結意識がなかった」露フィギュアコーチが告白　目の当たりにしていた米女子金との“差”「リウのように楽しむのは不可能」

この冬に世界で小さくない注目を集めた、ミラノ・コルティナ冬季五輪は、現地時間2月22日に無事に閉幕。過去最多6個のメダルを獲得した日本勢の躍動も目立ったフィギュアスケートでは、一人のヒロインの存在が大きな話題を生んだ。女子シングルスで金メダルを手にしたアリサ・リウ（米国）だ。

まさに氷上で踊るようなのびやかなパフォーマンスは、審判員だけでなく、大衆の眼をくぎ付けにした。

とりわけ圧巻だったのは、メダルの行方が絡んだフリーでの演技。煌びやかな金色の衣装に身を包んだリウは、序盤からルッツ、トーループの連続3回転を決めるなど、高さとキレのあるジャンプを披露。2002年ソルトレーク五輪で金メダルに輝いたレジェンド、アレクセイ・ヤグディン氏が「ただただ滑ることを楽しんでいた」と絶賛した内容で他者を寄せ付けなかった。

弱冠二十歳の天才がいかに図抜けていたかは、間近で目にしていた関係者の証言が如実に物語ってもいる。今大会に「個人の中立選手（AIN）」として参加が認められたアデリア・ペトロシアンのコーチとして帯同していた振付師のダニイル・グレイヘンガウス氏は、ロシア・メディア『Sport24』で「本当に素晴らしかった」と称えた。

もっとも、指導も一筋縄ではいかなかった。グレイヘンガウス氏は「私たちにとって『祭典』と呼べるような大会ではなかった。我々はちょっと部外者のような感じで、いつものようにチームとして団結する意識がなかった」と吐露。AIN選手としての参加を余儀なくされた影響を明かした上で、「ここで勝つには奇跡が起きなければならないのは明らかだった。無数の要因によって100％、金メダルを手にできる可能性はなかった」と言及している。