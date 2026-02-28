幾田りらの書き下ろし新曲「stay with me」が、アニメ『リラックマ』の主題歌として起用される。この発表にあわせ、リラックマ×幾田りらのコラボビジュアルが公開された。

アニメ『リラックマ』は2026年4月4日（土）あさ9時25分よりTBSにて放送開始される、Production I.G制作によるアニメ作品。幾田りらは同作で主題歌だけでなく、作品ナレーションも担当する。

本日公開された第1弾PVでは、さまざまな姿に扮して旅をするリラックマたちの様子を、やわらかなナレーションとともに“ごゆるり”と楽しめる映像に仕上がっている。

主題歌「stay with me」は幾田りらによる書き下ろし楽曲となり、そっと寄り添うような温かさを湛え、日常の喧騒を忘れさせる穏やかなアコースティックサウンドが印象的な一曲となっている。あわせて、本人コメント映像も到着した。

■幾田りら「stay with me」

リリース日未定

作詞・作曲：幾田りら

編曲：KOHD

■アニメ『リラックマ』 ■イントロダクション

どんな毎日も、あなたといっしょの「リラックマ」が

今度は日常を飛び出して、ゆる〜り広がるアニメーションの世界へ。 心がふわっと軽くなるような、そんなひと時。

どこにいても、なにをしてても、

あなたのそばにリラックマを。 新たにうごきだす、わくわくの物語。

2026年春、ぜひ「リラックマ」に会いにきてくださいね。 ■スタッフ

ナレーション 幾田りら 原作 サンエックス

監督 板津匡覧（前編）、かまくらゆみ（後編）

キャラクターデザイン 森田千誉

美術監督 山㟢涼奈

美術 スタジオ風雅

色彩設計 佐藤真由美

撮影監督 奥村隆弘

編集 植松淳一

音響監督 菊田浩巳

音楽 横関公太、池田善哉、菅野みづき

音楽制作 レジェンドア

アニメーションプロデューサー 松下慶子

アニメーション制作 Production I.G ■主題歌

「stay with me」

アーティスト：幾田りら

作詞・作曲：幾田りら

編曲：KOHD

(Echoes／Sony Music Entertainment (Japan) Inc.) ■アニメ「リラックマ」公式

アニメ公式サイト：https://www.rilakkuma-anime.com/

アニメ公式X：https://x.com/rilakkuma_anime ■リラックマ公式

公式サイト：https://www.san-x.co.jp/rilakkuma/

公式X：https://x.com/rilakkuma_gyr (C)SAN-X / チームリラックマ

◾️＜幾田りら LIVE TOUR 2026 “Laugh”＞ 《国内公演》

[兵庫公演] 神戸ワールド記念ホール

2026年5月5日（火・祝）開場 17:00 / 開演 18:00

2026年5月6日（水・休）開場 15:00 / 開演 16:00 [神奈川公演] ぴあアリーナMM

2026年5月16日（土）開場 16:30 / 開演 18:00

2026年5月17日（日）開場 14:30 / 開演 16:00 ▼チケット料金

指定席 \9,500（税込）

※6歳以上有料。ただし座席が必要な場合は5歳以下でも、1名につき1枚のチケットが必要です。また、5歳以下のお子様で座席が不要な場合、保護者1名につきお子様1名のみ膝上で鑑賞可能です。

※入場時にご来場者全員の身分証確認を実施させていただきます。本人確認ができない場合には入場をお断りさせていただきます。

※全てのお客様の手荷物検査を行います。

※公演中止・延期の場合を除き、お客様のご事情による払い戻しはできませんのでご了承ください。

※客席を含む会場内の映像・写真が公開されることがあります。

※譲渡および転売行為はいかなる場合も固くお断り致します。

※公演当日はスマートフォンのみ撮影可能(静止画・動画とも) 《ソウル公演》

2026年5月23日（土）※公演時間調整中

公演場所：オリンピック公園 オリンピックホール 올림픽공원 올림픽홀 ▼チケット

チケット価格：全席 KRW 135,000ウォン（税込／全席指定座席）

枚数制限：1人3枚（ファンクラブ先行予約枚数込み)

観覧参加可能者：8歳以上 (2018年生まれを含む、その以前の出生者)

チケット販売:Melon Ticket Global (https://tkglobal.melon.com/)