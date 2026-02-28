幾田りら、アニメ『リラックマ』で主題歌＆ナレーションを担当。第1弾PV公開
幾田りらの書き下ろし新曲「stay with me」が、アニメ『リラックマ』の主題歌として起用される。この発表にあわせ、リラックマ×幾田りらのコラボビジュアルが公開された。
アニメ『リラックマ』は2026年4月4日（土）あさ9時25分よりTBSにて放送開始される、Production I.G制作によるアニメ作品。幾田りらは同作で主題歌だけでなく、作品ナレーションも担当する。
本日公開された第1弾PVでは、さまざまな姿に扮して旅をするリラックマたちの様子を、やわらかなナレーションとともに“ごゆるり”と楽しめる映像に仕上がっている。
主題歌「stay with me」は幾田りらによる書き下ろし楽曲となり、そっと寄り添うような温かさを湛え、日常の喧騒を忘れさせる穏やかなアコースティックサウンドが印象的な一曲となっている。あわせて、本人コメント映像も到着した。
■幾田りら「stay with me」
リリース日未定
作詞・作曲：幾田りら
編曲：KOHD
■アニメ『リラックマ』
■イントロダクション
どんな毎日も、あなたといっしょの「リラックマ」が
今度は日常を飛び出して、ゆる〜り広がるアニメーションの世界へ。
心がふわっと軽くなるような、そんなひと時。
どこにいても、なにをしてても、
あなたのそばにリラックマを。
新たにうごきだす、わくわくの物語。
2026年春、ぜひ「リラックマ」に会いにきてくださいね。
■スタッフ
ナレーション 幾田りら
原作 サンエックス
監督 板津匡覧（前編）、かまくらゆみ（後編）
キャラクターデザイン 森田千誉
美術監督 山㟢涼奈
美術 スタジオ風雅
色彩設計 佐藤真由美
撮影監督 奥村隆弘
編集 植松淳一
音響監督 菊田浩巳
音楽 横関公太、池田善哉、菅野みづき
音楽制作 レジェンドア
アニメーションプロデューサー 松下慶子
アニメーション制作 Production I.G
■主題歌
「stay with me」
アーティスト：幾田りら
作詞・作曲：幾田りら
編曲：KOHD
(Echoes／Sony Music Entertainment (Japan) Inc.)
■アニメ「リラックマ」公式
アニメ公式サイト：https://www.rilakkuma-anime.com/
アニメ公式X：https://x.com/rilakkuma_anime
■リラックマ公式
公式サイト：https://www.san-x.co.jp/rilakkuma/
公式X：https://x.com/rilakkuma_gyr
(C)SAN-X / チームリラックマ
◾️＜幾田りら LIVE TOUR 2026 “Laugh”＞
《国内公演》
[兵庫公演] 神戸ワールド記念ホール
2026年5月5日（火・祝）開場 17:00 / 開演 18:00
2026年5月6日（水・休）開場 15:00 / 開演 16:00
[神奈川公演] ぴあアリーナMM
2026年5月16日（土）開場 16:30 / 開演 18:00
2026年5月17日（日）開場 14:30 / 開演 16:00
▼チケット料金
指定席 \9,500（税込）
※6歳以上有料。ただし座席が必要な場合は5歳以下でも、1名につき1枚のチケットが必要です。また、5歳以下のお子様で座席が不要な場合、保護者1名につきお子様1名のみ膝上で鑑賞可能です。
※入場時にご来場者全員の身分証確認を実施させていただきます。本人確認ができない場合には入場をお断りさせていただきます。
※全てのお客様の手荷物検査を行います。
※公演中止・延期の場合を除き、お客様のご事情による払い戻しはできませんのでご了承ください。
※客席を含む会場内の映像・写真が公開されることがあります。
※譲渡および転売行為はいかなる場合も固くお断り致します。
※公演当日はスマートフォンのみ撮影可能(静止画・動画とも)
《ソウル公演》
2026年5月23日（土）※公演時間調整中
公演場所：オリンピック公園 オリンピックホール 올림픽공원 올림픽홀
▼チケット
チケット価格：全席 KRW 135,000ウォン（税込／全席指定座席）
枚数制限：1人3枚（ファンクラブ先行予約枚数込み)
観覧参加可能者：8歳以上 (2018年生まれを含む、その以前の出生者)
チケット販売:Melon Ticket Global (https://tkglobal.melon.com/)
