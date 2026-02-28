二階堂ふみ、夫・カズレーザーとは“別居婚” 少ない時間でのコミュニケーション方法とは
【モデルプレス＝2026/02/28】女優の二階堂ふみが28日までに、お笑いタレントでYouTuberとしても活躍する江頭2：50のYouTubeチャンネル「エガちゃんねる」に出演。お笑いコンビ・メイプル超合金として活躍するカズレーザーとの結婚スタイルを明かした。
【写真】二階堂ふみ、芸人夫の“好きなところ”に即答する様子
現在、カズレーザーとは別々に暮らしているという二階堂は、江頭から「どうやって付き合ってるの？」と聞かれると「遊びに来てもらってます」と回答。江頭が「友達感覚なんだ」と二階堂の結婚スタイルに驚きを見せると、二階堂は「そうですね」と頷いていた。また、「なかなか一緒にいる時間が少ないのでは？」という問いかけには「そうですね、テレビ電話したりとかおしゃべりしたりとか」と会えない中でも工夫してコミュニケーションを図っていることを明かした。
2025年8月10日、二階堂の所属事務所は「二階堂ふみが、メイプル超合金カズレーザーさんと入籍いたしましたことをご報告申し上げます。今後も変わらず活動を継続してまいりますので、引き続き温かいご支援を賜りますようお願い申し上げます」と報告。カズレーザーも、公式X（旧Twitter）を通じて結婚を報告し「如何せん二人共に個性やこだわりが強いもので、時には衝突し時には落ち込むこともありましょうが、 最後は笑って前を向ける、そんなゆるく朗らかな家庭を築いていきたいと思います」とコメントしている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】二階堂ふみ、芸人夫の“好きなところ”に即答する様子
◆二階堂ふみ、カズレーザーとは別居婚
現在、カズレーザーとは別々に暮らしているという二階堂は、江頭から「どうやって付き合ってるの？」と聞かれると「遊びに来てもらってます」と回答。江頭が「友達感覚なんだ」と二階堂の結婚スタイルに驚きを見せると、二階堂は「そうですね」と頷いていた。また、「なかなか一緒にいる時間が少ないのでは？」という問いかけには「そうですね、テレビ電話したりとかおしゃべりしたりとか」と会えない中でも工夫してコミュニケーションを図っていることを明かした。
◆昨年8月に結婚・二階堂ふみ＆カズレーザー
2025年8月10日、二階堂の所属事務所は「二階堂ふみが、メイプル超合金カズレーザーさんと入籍いたしましたことをご報告申し上げます。今後も変わらず活動を継続してまいりますので、引き続き温かいご支援を賜りますようお願い申し上げます」と報告。カズレーザーも、公式X（旧Twitter）を通じて結婚を報告し「如何せん二人共に個性やこだわりが強いもので、時には衝突し時には落ち込むこともありましょうが、 最後は笑って前を向ける、そんなゆるく朗らかな家庭を築いていきたいと思います」とコメントしている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】