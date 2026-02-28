キャンセル車がごくまれに出てくる可能性もある「シビックタイプR」

ホンダの数あるラインナップにおいて、現時点でもっとも「尖った」モデルといえるのが「シビックタイプR」でしょう。

最新の納期について、首都圏のホンダディーラーに問い合わせてみました。

ホンダの初代シビックタイプRがデビューしたのは1997年8月のことでした。初代「インテグラ タイプR」の弟分的なポジションでデビューし、またたく間に高い人気を獲得します。

その後、シビックタイプRは、2001年12月に2代目へと進化し、2007年3月に3代目、2015年12月に4代目、2017年9月に5代目へとフルモデルチェンジを行ってきました。

現行モデル（FL5型）は2022年9月にフルモデルチェンジした6代目にあたります。

6代目となるシビックタイプRは、FFスポーツカーとしてクラス最強レベルのスペックはそのままに、「速さ」と官能に響く「ドライビングプレジャー」が両立する「究極のピュアスポーツ性能」を目指して開発されています。

また、シビックタイプR専用のデータロガー「Honda LogR（ホンダ ログアール）」を搭載し、クルマの機械的な情報などをリアルタイムにドライバーへ伝える機能を装備します。

シビックタイプRのボディサイズは、全長4595mm×全幅1890mm×全高1405mm、ホイールベースは2735mmです。

車両重量はなんと1430kgと、現代のクルマとしては軽量な部類（ライトウェイトスポーツ）といえるでしょう。

発売直後に多数の受注があったことで、すぐに注文受付を停止していましたが、2025年1月10日に新仕様の「レーシングブラックパッケージ」を発表、1月23日より発売しました。

室内全体を黒で統一し、ダッシュボードにブラックの上質なスエード表皮を採用するほか、ブラックでコーディネートしたインテリアパーツを多く配置し、光の反射ノイズを徹底的に抑制しています。

シビックタイプRのスタンダードモデルの車両本体価格（消費税込）は499万7300円、レーシングブラックパッケージは617万9800円です。

シビックタイプRの最新の納期について、1月下旬に首都圏にあるホンダディーラーに問い合わせてみました。

「スタンダードモデルの受注は現在、停止されたままです。

レーシングブラックパッケージも同様に受注停止のままですが、ごく稀にキャンセルが出ることがあります。

バックオーダーという形にはなってしまいますが、キャンセル待ちにてお待ちいただければ幸いです」。

また、別のホンダディーラーにも問い合わせてみました。

「シビックタイプRは受注停止のままです。

私が聞いた話ですと、“販売店によっては受注枠が残っている店舗”があるとのことです。

基本的に電話でのお問い合わせになりますが、その店舗には枠がなくとも、系列店に残っているケースがあります。

関係者の方がつないでくれることもある（頑張って探してくれる）ので、ぜひチャレンジしてみてください」。

諦めずに連絡していれば、ある日突然「良い話」が飛び込んでくることもあります。

最後は運任せになってしまいますが、何とか新車のシビックタイプRを手に入れてみてください。