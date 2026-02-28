既にデビューが決定している3人のメンバーの圧倒的なオーラと高いパフォーマンス力に、スタジオのキャスト陣が思わず息を呑む一幕があった。

【映像】圧倒的美しさを誇るデビュー前のアイドル3人

2月24日、『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第1話が放送された。

『The Debut: Dream Academy』の練習生として参加をしていたエミリー（EMILY）、レクシー（LEXIE）、サマラ（SAMARA）の3名と共に、HYBE × Geffen Recordsからデビューする新たな世界で活躍するガールグループの最終メンバーとなる"たった1人のアーティスト"を日本にて発掘する今回のプロジェクト。番組内では、今回のプロジェクトの核となる「既に決定している3人のメンバー」が紹介された。

KATSEYEを輩出したサバイバルオーディション『Dream Academy』の練習生として、卓越した実力を示してきたアメリカ出身のエミリー（20）、スウェーデン出身のレクシー（21）、ブラジル出身のサマラ（20）の3名。彼女たちのハイレベルなダンスやパフォーマンスのダイジェスト映像が流れると、指原莉乃は「すごーい、かっこいい」と驚嘆。他のキャスト陣も「綺麗」とその完成されたビジュアルに声が上がった。ヒコロヒーから「この3人の中に入れますか？」と尋ねられるた指原は「一瞬映像を見ただけで、3人とも実力者なのが分かる」とそのスキルを絶賛。ヒコロヒーも「えげつなかった」と圧倒された様子で、スタジオの面々も彼女たちが放つ強烈な存在感に心酔していた。

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、BTSをはじめとするグローバルアーティストを多数輩出してきたHYBEと、世界最大級の音楽企業であるユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsが手を組み、グローバルマーケットに本格参入するHYBE × Geffen Recordsが手がける、スカウトプロジェクト。本プロジェクトでは、2026年のグローバルデビューを見据えHYBE × Geffen Recordsのトップスカウトチームが来日し、日本全国を対象にした大規模オーディションを実施。『The Debut: Dream Academy』の練習生として参加をしていたエミリー（EMILY）、レクシー（LEXIE）、サマラ（SAMARA）の3名と共に、HYBE × Geffen Recordsからデビューする新たな世界で活躍するガールグループの最終メンバーとなる"たった1人のアーティスト"を日本にて発掘する。スタジオキャストには、指原莉乃をはじめLE SSERAFIMのメンバーSAKURAとKAZUHA、ILLITのメンバーIROHAとMOKA、ヒコロヒーが出演、参加者たちの成長と決断の瞬間を見守る。