小学館が運営するマンガアプリ「マンガワン」の編集部が27日、公式サイトを更新。掲載していたマンガ「常人仮面」の配信停止および単行本出荷を停止することを発表した。



【写真】マンガ「常人仮面」の書影

公式サイトでは文書を公開。「『常人仮面』につきまして、原作者の起用判断および確認体制に問題があったため、配信を停止し、単行本の出荷を停止いたしました」と発表した。



続けて「原作者の一路一氏は、『堕天作戦』の作者である山本章一氏と同一人物です」と告白。「2020年に、山本氏が逮捕・略式起訴され罰金刑を受けたことを踏まえ､『堕天作戦』の連載を中止いたしました」とし、さらに「しかしながら、2022年に、マンガワン編集部は、一路一名義の原作で新連載『常人仮面』を開始いたしました」と経緯を説明。



この事実について「本来であれば原作者として起用するべきではありませんでした」と振り返り、「何よりも被害に遭われた方に対し、深くお詫び申し上げます。編集部として責任を深く受け止めております」と謝罪した。



また「山本氏と被害に遭われた方との民事訴訟において言及された、和解協議については、編集部が組織として関与する意図はありませんでしたが、当事者双方からの求めに応じる形で編集者がメッセージアプリのグループに参加していたことがありました」と明かし、「当該事案の重要性に対する編集部としての認識および情報把握が十分であったとは言えず、不適切な対応でした。あらためてお詫びするとともに、再発防止に取り組んで参ります」と記した。



（よろず～ニュース編集部）