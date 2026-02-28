すみれ、スキー場でのオフショットが話題 愛車との「雪山ショット」に反響

モデルのすみれさんが2026年2月14日、自身のインスタグラムを更新し、スキー場でのリラックスしたひとときを公開しました。公開された動画のなかには愛車と並んだ大胆なショットも映し出され、投稿直後からファンの間で大きな話題となっています。

すみれさんは、「Send this to someone you want to go on a Japan ski trip with（日本のスキー旅行に一緒に行きたい人に送って）」とコメントを添えて投稿し、スキーを楽しむ姿や露天風呂での入浴シーンを動画で公開していました。

さらに投稿では、「I almost died but had so much fun（死ぬかと思ったけど、すごく楽しかった）」と振り返り、ブラックのボディをまとった愛車と並び、ビキニ姿でスノーボードを片手に構える大胆なショットも披露。スリリングな体験を楽しんだ様子を明かしています。

すみれさんが「The best car for snow @defender V8（雪道に最適な車 @defender V8）」と想いを綴っていた愛車は、ランドローバーのハイパフォーマンスモデル「ディフェンダー」のV型8気筒エンジン搭載モデルです。

ディフェンダーは、1948年に登場した四輪駆動車「ランドローバー シリーズ1」の系譜を受け継ぐモデルで、ランドローバーの中でも最もタフネスな存在としてラインナップされています。

なかでもディフェンダーV8は、伝統的な悪路走破性に加え、ハイパフォーマンスを追求した特別仕様です。日本では2023年から本格的な受注が始まっています。

ラインナップは3ドアの「90」、5ドアの「110」、最大8人乗りの「130（ワンサーティー）」が設定されています。

なかでも3ドアの「90」では、全長4510mm×全幅1995mm×全高1970mmと、ワイドなボディの存在感あるプロポーションが特徴です。

パワートレインには、5リッターV型8気筒スーパーチャージドエンジンの圧倒的パワーを組み合わせ最高出力525PS、0-100km／h加速5.2秒という力強い走りを実現します。

外観は端正なグリルやバンパーデザインがディフェンダーらしい力強さを際立たせ、リアに取り付けられたスペアホイールや横開きのテールゲートも特徴的です。

22インチホイールや専用V8バッジ、スライディングパノラミックルーフなども備わり、特別感のある仕立てとなっています。

内装には専用シート素材やレザーステアリングが採用され、ラグジュアリーと力強さを両立した仕上がりとなっています。

日本仕様の車両価格（税込）は1627万円からと案内されており、ブランドのフラッグシップらしい特別感を備えた一台です。

投稿を見たユーザーからは「すみれさん素敵」「寒そうだけど似合う」「攻めてる！」「風邪ひくから服着てください！でも素敵」「寒いのにかっこいい！」といった声が寄せられ、反響の大きさがうかがえます。