俳優・小出恵介の最新姿が話題になっている。

今月２０日に４２歳となった小出。２８日までにインスタグラムを更新し、「ちょうど４０代になったばかりなんだ そんな風に見える？？ それともそうじゃない？？ それともこの年齢でこんな質問するのは不適切？？」などと英文でつづり、お祝いの花束に囲まれた姿をアップ。「今の時代って本当にデリケートな時代なんだよね とにかく、２月２０日生まれの皆さん、お誕生日おめでとう」と記した。

小出は父親の仕事のためインドで幼少期を過ごし、慶大文学部卒。０５年の映画「パッチギ！」、ドラマ「ごくせん」で話題となり、ドラマ「のだめカンタービレ」「ＲＯＯＫＩＥＳ」「ＪＩＮ―仁―」「梅ちゃん先生」「ルーキーズ」、映画「シュアリー・サムデイ」など出演作多数。１８年１０月に米ニューヨークに移住。２０年夏に芸能活動を再開し、プライベートでは２３年１月に現地で一般女性と結婚している。

少年のようなほほえみにフォロワーは「かっこいい〜可愛い〜」「二重幅！涙袋！きゅるきゅる やっぱり恵ちゃんいつまでも若い！」「小出くんは歳を取るより逆に遡（さかのぼ）っている感じ」「益々すてきになってるね！！結婚してから余計ステキ度増してると思う！！」とうっとり。「ルーキーズ」で共演した佐藤隆太も「ハピバ」と祝った。