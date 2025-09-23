9月22日、フジテレビ系列で放送された特番で、過去に問題を起こした芸能人の映像が流れる一方、特定の人物だけカットされていたことが判明。視聴者から疑問が噴出している。「この日は『新ドラマ＆人気番組対抗 クイズ！ドレミファドン！秋の祭典3時間SP』がオンエア。名作ドラマの主題歌を答えるイントロクイズが行われました。その際、“いわくつき”の俳優のシーンが多く流れました」（芸能記者）たとえば沢尻エリカ。過去