3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。2月23日（月）の放送では、卒業式を間近に控えたリスナーから届いた、コロナ禍での小学校生活を振り返るメッセージを紹介しました。

大森：今日は2月最後の月曜日（※放送当日）ということでね、間もなく卒業式を迎えるという生徒が多いと思います。ということで今日は卒業式を目前に控えた卒業生の書き込みをチェックしていきたいと思います！若井：卒業を前に、生徒のみんなは今どんなことを思っているのか？藤澤：まだ受験が残っているけど卒業式を迎える生徒もいるだろうし、みんなどんな感じなんだろうね？ 早速メッセージを読んでいきましょう！私は来月小学校を卒業します。私が入学したあと新型コロナウイルスが流行し、緊急事態宣言が出され2年間学校に行けなくなりました。運動会や遠足などさまざまな行事が開催できなくなり、とても悔しい小学校生活でした。でも6年生ではコロナ禍も落ち着き、なんと！ 最初で最後の運動会や修学旅行などを行うことができました。また、運動会ではミセスの曲を使って踊ったり、私の中ではミセスと一緒に青春を送ったのではないかと思いました。ミセス先生、ありがとうございます。（東京都 12歳 女の子）大森：嬉しい〜！ そっか。コロナって、そうだよね。それだけ今時間が経過したけれど。この6年間の中での2年間、学校に行けないというのは、確かに大きいことだったかもしれないよね。でも、嬉しいです！ 曲を聴いてくれたりとか、曲を使った行事があったりとかって。嬉しいなあ。若井：最初で最後の運動会や修学旅行も無事に行えて。大森：覚えてるよね！ 小学6年生のときの運動会とかって。若井：覚えてる、覚えてる！ その時に聴いていた曲だったり、それこそ運動会で踊った曲だったりというのも、めちゃくちゃ覚えているから。大森：そういう人生の1ページに刻まれたと思うと嬉しいですね！ 本当にありがとう。中学校に行っても頑張ってね！

