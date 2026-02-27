SEAMO、平成のヒット曲「マタアイマショウ」を一発撮り！発売から20年「素晴らしい機会をいただき感無量です！」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

SEAMOが、『THE FIRST TAKE（読み：ザ・ファースト・テイク）』に初登場。

■着うた関連でのトータルダウンロード数は300万を突破

2025年にデビュー20周年を迎えたSEAMO。今回披露するのは、2006年にリリースされた自身の代表曲「マタアイマショウ」。

着うた関連でのトータルダウンロード数300万を突破した平成のヒット曲を、発売から20年経った今、『THE FIRST TAKE』だけのスペシャルな一発撮りでパフォーマンス。

『THE FIRST TAKE』第643回は、2月27日22時よりプレミア公開。

■SEAMO コメント

■関連リンク

YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』

https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q

『THE FIRST TAKE』OFFICIAL SITE

https://www.thefirsttake.jp/

SEAMO OFFICIAL SITE

https://seamo.jp/