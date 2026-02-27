SEAMO、平成のヒット曲「マタアイマショウ」を一発撮り！発売から20年「素晴らしい機会をいただき感無量です！」
SEAMOが、『THE FIRST TAKE（読み：ザ・ファースト・テイク）』に初登場。
■着うた関連でのトータルダウンロード数は300万を突破
2025年にデビュー20周年を迎えたSEAMO。今回披露するのは、2006年にリリースされた自身の代表曲「マタアイマショウ」。
着うた関連でのトータルダウンロード数300万を突破した平成のヒット曲を、発売から20年経った今、『THE FIRST TAKE』だけのスペシャルな一発撮りでパフォーマンス。
『THE FIRST TAKE』第643回は、2月27日22時よりプレミア公開。
■SEAMO コメント
