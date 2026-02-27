全日本高校女子サッカー選手権大会で日本一に輝いた柳ヶ浦高校女子サッカー部の部員が地元で27日、通学する生徒たちに自転車の安全利用を呼びかけました。

【写真を見る】サッカーの次は「マナー日本一」柳ヶ浦高校女子サッカー部が安全運転呼びかけ 自転車の青切符導入前に 大分

この活動は今年4月から自転車の交通違反に「青切符制度」が導入されるのを前に、柳ヶ浦高校女子サッカー部と警察が合同で行ったものです。

27日は、柳ヶ浦高校の正門前で部員がマイクを握ってDJ風にアナウンスし、登校する生徒たちに安全運転を促しました。

DJ高校生「自転車は正しい方法でルールを守り、自転車マナー日本一の宇佐市にしましょう」

新たな制度は16歳以上が対象で、113の違反に対して青切符が交付され、反則金が科されます。

柳ヶ浦・三村夢芽さん「青切符制度が新しくなって、今まで気をつけていたことが、より一層大事になってくると思いました」

警察は「自転車は加害者にも被害者にもなりえるため、今後も安全に利用してほしい」と呼びかけています。