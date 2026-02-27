パンサー尾形夫妻による新YouTubeチャンネルが立ち上がったゾ！（雑学言宇蔵のYouTube雑学）
画像はYouTubeチャンネル「サンキュー!日本一ポジティブな子育て応援団【パンサー尾形】」より
どうも！
エンタメ雑学を見たい、聞きたい、言いたい男、雑学言宇蔵です。
子そだて世代の方に特に嬉しいエンタメコンテンツがまた一つ誕生しましたよ。
なんと、あの吉本興業所属のお笑い芸人・パンサーの尾形貴弘さんと、その妻である尾形あいさんが出演する子育てに特化したYouTubeチャンネル、その名も『サンキュー!日本一ポジティブな子育て応援団【パンサー尾形】』！！
チャンネルの説明欄には以下のような文章がありました。
『こどもの笑顔は宝物！ ようこそ、日本一ポジティブな“子育て”チャンネルへ！ このチャンネルのミッションは「子育てをエンタ-テインメントに」！
理想通りにいかない子育ての“リアル”を、笑いと愛情たっぷりのコンテンツに変えてお届けします。
もう「大変なもの」と捉えるのは終わり！
私たちと一緒に、 子育てを最高の「家族の成長物語」として楽しんでいきましょう！
ここは、頑張るママはもちろん、特に世の中のすべてのパパを全力で応援する、“子育てエンタメのプラットフォーム”です！』
とのこと。
なるほど、これは嬉しくありがたい取り組みですね。
まずは1本目の動画を紹介しましょう。こちらです。
●【パンサー尾形】妻のあいちゃんと子育てチャンネル開始！尾形家の子育てマイルールとは？【パパ・ママ向け】【育児】
お二人の仲睦まじく軽快なおしゃべりにとっても活気があって良いですね。
他にはこんな動画も！
●【パパ向け】尾形家の夫婦喧嘩について！話していたらスタッフと喧嘩になりました【子育て】【パンサー尾形】
夫婦喧嘩というものはなかなか人に話せる事では無かったり、誰かに相談しづらい場合もあると思うので、こういう話を聞かせていただけるだけでガス抜きになるというか、救われる方も多いのでは無いでしょうか。
さらにはこんな動画も！
●【夫婦関係】うちは『僕が妻にお小遣いを渡してます』。パンサー尾形家のリアルすぎる家計と子どもへのお金の教育論【パンサー尾形】【ママ・パパ】
お小遣いの話もご家庭それぞれのご事情がありますから、こうしたコンテンツがあることはとっても救いになりますね。非常にかゆい所に手が届く目線の動画企画が多くて素敵だなと感じました。
というわけでNicheee!はこれからも、YouTubeチャンネル『サンキュー！日本一ポジティブな子育て応援団【パンサー尾形】』を勝手に応援していきたいと思います！
それではお達者で！また！
（Written by 雑学言宇蔵）
【Not Sponsored 記事】
