AppleがAI強化版Siriのリリース遅れをめぐる訴訟とアプリ販売手数料の修正に関する虚偽の説明を行ったとする訴訟の却下を求める

AppleがAI強化版Siriのリリース遅れをめぐる訴訟とアプリ販売手数料の修正に関する虚偽の説明を行ったとする訴訟の却下を求める