J3福島の元日本代表FW三浦知良が26日、59歳の誕生日を迎えた。クラブの福島県庁表敬訪問に同席後、県庁で報道陣らの祝福を受け、59本の赤いバラの花束と似顔絵が描かれたケーキで祝福された。「本当に幸せ。これからも出場したいし、そのために努力していきたい」と語った。

福島県の内堀雅雄知事（61）からは11年3月29日の東日本大震災復興支援チャリティーマッチで決めた鎮魂のゴール＆カズダンスについて改めて感謝された。震災から15年の節目に福島でのプレーを選んだカズは「自分自身の中でも大きな1点。ゴールは忘れていくものなんですけど語られるようなゴールになった。新しい夢のあるゴールを挙げることができたら」と視線を上げた。

来年には還暦を迎える。保有権を持つ横浜FCとは27年6月まで契約更新の見通し。福島も6月末で満了となる期限付き移籍期間の延長を熱望しており現役続行は確実だ。カズ自身は年齢について「このためだけにやっているわけではない」と素っ気ないが、福島でも栄養士の作る食事と徹底したトレーニングで前人未到の道を突き進んでいる。先週までは体調不良で別メニューだったが、今週はフル消化。次節28日のアウェー磐田戦が59歳としての初陣となりそうだ。