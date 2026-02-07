J3福島が甲府との開幕戦スタメンを発表福島ユナイテッドFCは2月7日、リーグ開幕戦となるヴァンフォーレ甲府戦に向けたスターティングメンバーを発表した。58歳の“キングカズ”ことFW三浦知良が先発に名を連ね、大きな注目を集めている。カズはブラジルのサントスFCを皮切りにキャリアをスタートし、ヴェルディ川崎、ジェノア（イタリア）、クロアチア・ザグレブ、京都、神戸、横浜FC、シドニーFC（豪州）、UDオリヴェイレンセ