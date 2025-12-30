J3の福島ユナイテッドFCは30日、横浜FCから元日本代表FW三浦知良（58）が期限付き移籍にて加入することを発表した。期間は 2026年6⽉30⽇までとなる。日本のレジェンドであるカズは2022年に横浜FCからJFLのアトレチコ鈴鹿（当時は鈴鹿ポイントゲッターズ）へレンタル移籍。その後ポルトガルのオリヴェイレンセで1年半プレイし、2024年に再び鈴鹿に加入していた。そんなレジェンドはこの度5年ぶりにJリーグに復帰。1月1