自分の荷物は地べたに置きたくないもんね。

誰だって自分の持ち物を不用意に汚すのはイヤですよね。だけど置き場所がないせいで、泣く泣く荷物を地べたに置くこともあったりします。抱えたまんまってワケにもいきませんから。

スタジアムでも浮かせる収納

エース株式会社の観戦バッグ「エブスタ」シリーズの「NO.20083」は、スタジアムやコンサート会場の倒した座面の下に、ストラップでブラ下げられるバックパック。

付属のクッションを合体させれば、ストラップがお尻に食い込むこともなし。ついでに硬い座面がちょっぴり快適になります。

バッグには貴重品を持ち歩ける「オーガナイザーサコッシュ」があるので、ちょっとなら離席しても安心。濡れた衣服やタオルなどをしまえる「ドライバッグ」の付属も親切です。ゴミ袋や買い物袋など、使い方は何でもOKです。

バッグの表面には耐摩耗ポリエステル生地が貼られており、ちょっとくらいなら地べたに触れたり擦っても気にならないと思います。撥水性もあるので、雨の日でも安心です。

Image: エース株式会社

みんなが待ってた

このシリーズは「バッグの置き場所に困る」という、サポーターのリアルな悩みから生まれたそうな。スポーツ観戦は床にジュースやビールがこぼれていたり、油分が多いスナック菓子が潰れていたら「マジかよ」ってなりますもんね。潔癖症じゃなくてもバッチいのはイヤです。

問題を解消するだけでなく、追加機能まであるのはユーザー目線でうれしいですよね。

浮かせてウキウキWATCHING

これまでバッグが汚れないようゴミ袋や敷物を用意していたって人もいるので、非常にわかりみあるプロダクトです。立体的な空間収納というアイデアも最高。観劇や映画館、飲食店など使える場所も多そうですね。

バックパックの「NO.20083」が2万6400円で、同シリーズのショルダーバッグ「NO.20081」が1万9800円。トートバッグの「NO.20082」が2万900円です。

Source: YouTube, エース株式会社 (1, 2, 3, 4)