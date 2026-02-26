安田大サーカスのクロちゃん（49）が25日夜、インスタグラムに指輪の写真を投稿し「マジでズルい！！ 俺だけ #水曜日のダウンタウン」と訴えた。25年1月22日に放送された同番組の企画「新春クロちゃんリアル人生すごろく」で2年間、付き合ったアイドルグループ「都内某所」の元メンバーでタレントのリチ（29）にプロポーズしたものの失敗。手元には163万4600円の婚約指輪が残っており、その指輪を撮影した写真とみられる。

同日、TBS系で放送された「水曜日のダウンタウン」（水曜午後10時）でのプロポーズ企画で、お笑いトリオ・ネルソンズの青山フォール勝ち（40）が13年、交際を続け現在、中学3年生の息子がいるシングルマザー・チサトさんへのプロポーズに成功。息子のカナトさんも出演し、放送後は感動の声が広がった。

青山は同日夜、インスタグラムを更新し「この度、ネルソンズ青山フォール勝ちは結婚いたしました！」と結婚を報告し、東京タワーを前に妻と手を取り合った写真を投稿。「水曜日のダウンタウンで、たくさんの方々の協力のもと、フラッシュモブプロポーズを成功させました。これからは妻と息子と、家族3人トリオとして、笑いの絶えない家庭を築いていきます。今後とも温かく見守っていただけますと幸いです」とつづった。

クロちゃんの投稿は、1年前の自分とは完全に明暗が分かれた青山の姿を見て、番組に抱いた複雑な感情をつづったものとみられる。

25年1月28日に都内で開かれた恋愛小説家デビュー作「クロ恋。」（双葉社）記者会見では「新春クロちゃんリアル人生すごろく」放送6日後だっただけに「今回のプロポーズも、背中を押してくれて一瞬、ありがとうと思ったけれど、実際は地獄のようなバッドエンド。2度とありがとうとは思わない。あれがなかったら多分、ズルズル3〜5年もいって結局、結婚しようか−になっていたはず。あいつらのせいで、俺は別れたことになった。『水曜』のせい、完全に」と訴えた。「指輪も買って…恥ずかしいだけ！ あいつらの手は借りない！ 恋愛は自分で絶対にします！」と誓っていた。