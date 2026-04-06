お笑いトリオ「安田大サーカス」のクロちゃん（49）が6日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。連日の“意味深”ポストが物議を醸している。クロちゃんは5日に「承認欲求で浮かれてSNSにアップするの辞めた方がいいよね。今まで積み重ねてきたものが吹っ飛んじゃうし、一生残るデジタルタトゥー。エイプリルフールじゃないから誤魔化されないよー」と投稿。また6日にも「あーあ、好感度高かったのに、長々と垂れ流ししてア