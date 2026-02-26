「あなた仕事をなめてるよね…」先輩女性を激怒させた23歳”残業キャンセル界隈”新入社員の「あきれた言い分」

大規模ないけばな展示会の開催を1週間後に控え、チーム全員が残業続きで疲労のピークに達していた都内のイベント運営会社・甲社。そんな中、新入社員の男性だけは毎日定時きっかりに退社し、他のメンバーの不満は限界に達していた。さらにイベント3日前、出展者の急な要望変更で現場は大混乱。それでも新入社員は「まさかの理由」で帰ろうとして――。「残業キャンセル界隈」をめぐる事例をもとに、社会保険労務士の木村政美氏が解説する。

元気で仕事もよくできる新入社員の「問題点」

2月上旬。 都内のイベント運営会社・甲社（従業員200名）でチーム長を務めるA上さん（35歳）は、チームメンバー10名とともに、新鋭いけばな作家・C岡さん（30歳）の展示会初日を1週間後に控え、最終調整に入っていた。チームとして今回のような大規模イベントを担当するのは初めてで、事前準備やC岡さんとの打ち合わせなど、こなすべき業務は多岐にわたった。そのため、メンバーは正月明けから残業続きで疲労はピークに達し、2月に入ると出社後すぐに仕事が手につかない有様だった。

そんな中、新入社員のB山さん（23歳）だけは、いつもと変わらず元気いっぱいである。

「チーム長、おはようございまーす！」

「おはよう……。相変わらず朝からやる気満々だね」

「はい、今日も仕事がんばります！」

B山さんは大学卒業後新卒で入社し、1か月の新人研修を経てこのチームに配属された。現在は先輩の補助として動いているが、仕事は手際よく、資料作成もスピーディー。タイパを意識した働き方で、A上さんをはじめメンバー全員がその能力を認めていた。

しかし、B山さんにはひとつ課題があった。 定時になると、毎日すぐに帰ってしまうのだ。

普段なら問題ないが、今は展示会準備の追い込み時期。A上さんの本音は、

「せめて展示会が始まるまで、みんなと一緒に残業してくれないだろうか……」

だが、いつもその言葉を飲み込んでしまう。

当然、他のメンバーからは強い不満が漏れていた。

「僕らは毎日残っているのにB山さんだけ定時帰りなんておかしいです。チーム長から残業するよう言ってください。今は猫の手も借りたいくらいなんです」

しかしA上さんは「そ、そうだよね……」と答えるだけで、それ以上踏み込もうとしなかった。

「残業を強制して、パワハラだと言われたら困る。B山君ははっきり物を言うタイプだし、総務部長に訴えるくらいはするかもしれない……」

昨年4月の異動でチーム長に昇進したばかりのA上さんは、人事評価を落としたくないという思いが強かったのだ。

ところが状況に追い打ちをかける出来事が起こった。開催3日前の朝、突如C岡さんから

「メインの生け花をより素晴らしく見せたいので、展示物の配置を全面的に変更したい」

との申し出を受けた。そのため急遽展示会場のセッティングを変え、案内図やパンフレットを新調する必要が生じたのだ。メンバーの忙しさはさらに加速したが、B山さんは相変わらず終業時間の18時になると、自席のパソコンの電源を切り、

「お先に失礼しまーす！」

と帰路につこうとした。

その時、サブチーフのD田さん（30歳・女性）が、

「B山さん、ちょっと待って」

と呼び止めた。

B山さんの「あきれた言い分」

「はあ、何か？」

「ちょっと残って手伝ってよ。C岡さんのせいで大変なのは知ってるよね？」

「でも、今日は19時からジムを予約してるんで無理です」

B山さんの返答を聞いた他のメンバー達は手を止めて、一斉に2人の方を見た。

「イベント前でみんなが毎日残業してるのよ。普通だったら手伝うと思うけど」

「自分の仕事はちゃんとやってます。いつもチーム長からは『B山君は手際がいいねえ』と褒められるくらいです」

「ほかの人だってみんな手際よくやっているわ。今回は急なことで仕方がない。あなたが早く帰りたい気持ちはわかるけど……。どうなの？」

B山さんは黙り、一瞬立ちすくんだ。D田さんはA上さんに向かって言った。

「チーム長からも何とか言ってください。でないとみんな納得しませんよ」

他のメンバーたちも「うんうん……」と頷いた。

D田さんの訴えと、他のメンバー達からの圧力に負けたA上さんは、おどおどした口調で言った。

「B山君……、今日は残ってくれないかな」

「すみませんチーム長。今日はジムの予約をしてしまったので、どうしても定時で帰りたいんです」

「えっ、ジムの予約？」A上チーム長は一瞬固まったが、メンバーたちの痛い視線を受け、必死で語気を強めた。

「展示会の準備で君にも手伝って欲しいことはたくさんある。だから今日から3日間、残業してもらうから……。これは業務命令だ」

「じゃあ、前もって言ってくださいよ。急に「今日、残業しなさい」なんて言われても困ります。こっちにはこっちの都合があります」

2人の横で話を聞いていたD田さんは、ついに怒りを爆発させた。

「今の状況で仕事とジム通い、どっちが大事だと思う？ あなたは仕事をなめてるよね」

「きちんと仕事して定時で帰るのが僕のスタイルです。最近、SNSでも“残業キャンセル界隈”って言葉がブームですよ。まさか知らないんですか？」

B山さんとD田さんはにらみ合った。メンバー達もB山さんを睨みつけた。

「まあまあ2人とも落ち着いて。イベントがもうすぐ始まるのに、ここでチームワークを乱すのは良くないよ」

A上さんはそう言いながらため息をついた。

「どうすればいいんだ……」

＊ ＊ ＊

「残業キャンセル界隈」とは、SNSで広まった言葉で、定時になったら仕事が残っていても残業せずに帰る価値観を共有する人々を指す。背景には、Z世代を中心としたタイムパフォーマンス（時間効率）重視やワークライフバランス志向があり、「仕事はきっちりやるが、会社のために残る文化には従わない」という価値観が根底にある。

若手社員を中心に残業を避ける傾向が強まる中、企業はこの変化を「単なる個人のわがまま」と捉えるのではなく、組織運営の課題として受け止める必要があるだろう。

一方で、企業が業務上必要と判断して残業を命じた場合（実際に命じるのは上司）、原則として社員はその命令に従う義務が生じるという大原則は忘れてはならない。

後編記事〈「正当な残業命令」にも従わない"残業キャンセル界隈"23歳新入社員を黙らせた、上司の「覚悟の言葉」〉では、社員は上司の残業命令を拒否できるのか、残業キャンセルの風潮への対応策、甲社の気になる「その後」などをお伝えする。

