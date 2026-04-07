新卒の大量採用に伴い、今まで働いていた場所から雑に追い出されたという投稿が寄せられた。関西在住の20代女性（事務・管理）は、保育園で事務員として週3で働いている。これまで職員室のデスクとは別に集中作業用の部屋を使用していたが、その部屋が倉庫になるため、春から別の部屋へ移動することになったという。新しい部屋の片付けが終わるのは5月頃になるため、それまでは職員室で作業するように言われていた。だが先日、事態