ユニクロ「ヒートテック」の下着が、思わぬ形でSNS上で脚光をあびています！



「どうしてる？子どもが中高生になり。背が家族全員同じくらいになって、どれがだれのヒートテックか、わからない問題に直面してます！」



ここ数年で、ヒートテックの下着は、ケアラベル（布製洗濯タグ）を縫い付けるスタイルから、生地に直接プリントしたパットプリント（プリントタグ）に変わりました。



これにより、タグのチクチク感がなくなり肌当たりが良くなりましたが、かつてはケアラベルに名前やマークを書くなどして、誰のものか判別させていた人は、「文字を書ける場所がない！」という新たな問題を抱えることになり、この投稿に共感するコメントが続々と寄せられました。



「ヒートテックどころか、靴下も下着も洋服もなにもかも！！どれが誰のか分かりません。助けてください！！」

「ユニクロさんに届けっっっ！私も同じ問題に直面しています。襟のところに小さい白抜きでなんか書けるところ印刷してくれないかなぁ…と思っています」

「分かりすぎて！成人の息子2人と主人、娘と私…男3人は区別つかなくほぼ勘で、娘と私はサイズを一つ変える。今はそれでしのいでます」

「1番形が綺麗で畳み癖がついているのが私のやつ、新しいのになんかシミが付いて首が伸びたりしているのが息子のやつ、臭いのが夫のやつ」



手触り、臭いで判別…というベテランの方、さらには誰のなんて気にしない〜と達観されている方も登場！



「ヒートテックは誰のものでもありません。みんなのヒートテックです。年齢も、性別も、国籍も、そのすべてを超える存在。それがヒートテックですw No ヒートテック No Life！」

「もはや誰のものでも良いということです」



投稿主のmiyuki（@binou_miyuki.w）さんは、「畳むときの使用感で、なんとなく誰のかを確認します」とのこと。ご家族みなさんが黒を好んでチョイスされるとのことで、ますます誰のものかが判別つかなくなるようです。



コメント欄には、この問題を打破する提案も多数！

miyukiさんのように、使用感で見極めているという声が散見されました。そんな中、明確に誰のものかが分かるように、工夫をしている方からのコメントも！



「我が家は4人居たので、第一子から順番に点を修正ペンで書いてます！第一子のを下の子に下げる時は、点を書き足すだけです。首の内側なので、畳む時にも見えて確認楽々」



「ハイターをですな、綿棒にちょいちょいっとつけてですな、小さな印を書くのです。（母→印なし。子1→・ 子2→・・ 子3→ー）伝わりますか？」



黒を愛用している場合、良案ですね！ちょっとした目印に楽チンな印象です。



「100均で売ってる、お名前襟元に貼ってます。。めんどいけど」



学校園の衣類用のお名前シールも使えそうですね！ほかにも、糸で印を付けるなど細かい技を駆使する方もおられました。



お悩み解決のために、ユニクロも動いていた……！？

ユニクロへ問い合わせたところ、実は2025年から、キッズ＆ベビー用商品に「お名前欄」が登場したとのこと。



オンラインストアを見ると、キッズの「ヒートテックUネックTシャツ」「ヒートテックタイツ」には、「お名前欄付き」と記載してあります。



やはり、学校や園で名前の明記が求められるため、「名前を書くスペースが欲しい」そんな声が届いたのでしょうか。ユニクロに取材すると、このようなお返事をいただきました。



「ヒートテックはもともとケアラベルが付いていたのですが、ケアラベルがあることにより、痒い、チクチクするというお客様からのお声を頂戴しました。



そこで、ケアラベル情報をパットプリントに変更したところ、今度は記名ができなくなってしまったというお声を一定数いただくことが増えました。日本において、特に保育園などでは、お着替えの記名が必要な場合も多いため、記名ができるようにお名前欄を追加しました。



メンズ・ウィメンズアイテムの『お名前欄付き』について、現時点で導入は未定ですが、お客様の声は今後の商品開発、改良の参考としてまいります」



miyukiさんの投稿が、もしかするとデザイン変更のきっかけにつながるかもしれませんね！



