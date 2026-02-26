ミラノ・コルティナ五輪で冬季大会史上最多24個のメダルを獲得した日本選手団が24日、成田空港に帰国した。

ペア史上初の金メダルを獲得した三浦璃来（24）・木原龍一（33）のりくりゅうら、団体と男女合わせて計6個とメダルを量産したフィギュア代表も凱旋し、出迎えたファンからの大きな声援を受けた。

初出場で銅メダルを手にした女子シングルの中井亜美（17）は「スケートを楽しむことを忘れず、4年後もこの場にいられるように頑張ります」と、早くも次回2030年のフランス・アルプス大会での連続表彰台を目標に掲げた。

2大会連続銀の鍵山優真（22）は「スケーターとして俯瞰して見つめ直し、新しい技を取り入れたり、新しい自分を見つけたい」と、さらなるレベルアップを口にした。

今や日本のお家芸種目となったフィギュアは次回大会でもメダル量産を期待される。女子では中井や4位入賞の千葉百音（20）、日本代表選考会を兼ねた昨年12月の全日本選手権で2位に入りながら、年齢制限で出場できなかった天才少女の島田麻央（17）ら有力選手が揃う日本勢に、あの“鉄の女”が立ちはだかる。

出場停止が徐々に解除

多くのロシア人女子スケーターを育成し、鬼コーチとして知られるロシアのエテリ・トゥトベリーゼ氏（52）だ。前回22年北京大会では教え子で金メダルの最有力候補だったカミラ・ワリエワがドーピング違反で失格となった。指導者である同氏に対する批判が殺到し、禁止薬物使用を促した疑惑が持たれたが、おとがめなしだった。

今大会、個人資格の中立選手（AIN）として参加した女子のアデリア・ペトロシアン（18）はトゥトベリーゼ氏の教え子で、着氷で転倒したものの、積極果敢に4回転にチャレンジして潜在能力の高さをアピールした。ロシア人スケーターは今年3月の世界選手権（チェコ）こそ出場は容認されなかったものの、今後は徐々に資格停止処分が解除され、国際大会に復帰するとみられている。

トゥトベリーゼ氏は前回の北京大会後、女子だけではなく男子やペアの指導にも着手している。

フィギュアの日本勢は全種目とも“鉄の女”の門下生が最大のライバルになる。

日本中を沸かせた「りくりゅうペア」の金メダル獲得。快挙の背景には、ペア結成当初からリンク内外を問わずに行われていた木原の献身があったという。いったい何が２人を頂点へと押し上げたのか。その意外な関係性とは。

