「阪神春季キャンプ」（２５日、宜野座）

阪神は２５日、宜野座キャンプを打ち上げた。就任２年目を迎えた藤川球児監督（４５）の下、約１カ月間で選手はどのような進化を遂げ、競争はどうなったのか。デイリースポーツの阪神担当が「先発」「救援」「捕手」「内野」「外野」に分けて総括し、現状を分析する。

◇ ◇

先発陣は上々の仕上がりを見せている。開幕投手の筆頭候補である村上は今年初実戦だった２２日のヤクルトとのオープン戦で先発して２回無安打無失点。同じく有力候補の才木も２１日に中日とのオープン戦で２回無安打無失点と、両投手のローテ入りは当確と言える。

２投手に続くのは、同戦でオープン戦の“開幕投手”を務めた高橋だ。２回１失点も５奪三振。実に５年ぶりとなるキャンプ中の実戦で自身初の開幕ローテ入りへ前進した。昨季は下肢の張りで出遅れた大竹も、２２日のヤクルトとのオープン戦で２回無失点と順調だ。

新外国人の左腕・ルーカスも有力。実戦未登板も、１３日のライブＢＰで打者５人に安打性１本と期待を抱かせる投球だった。２０３センチの長身右腕・ラグズデールは２３日に日本ハムとのオープン戦で２回１失点。藤川監督は教育リーグで登板させる方針で、外国人枠の問題も含めて判断していくこととなる。

後を追うのは、伊藤将や伊原。復肩を期す西勇や、有望株の今朝丸、茨木、門別、早川らもチーム状況や結果次第で“大逆転”の可能性も秘める。（デイリースポーツ・間宮涼）