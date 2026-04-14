11歳の男子児童が行方不明となっている京都・南丹市で13日、子どもとみられる遺体が見つかりました。遺体は、不明男児の洋服と似た「84」と書かれたトレーナーを着ていました。14日午後3時過ぎ、子どもとみられる遺体が13日に発見された京都・南丹市の山林前では、現場に張られた規制線の前で花を手向け手を合わせる人の姿が。献花に来た人：自分自身、子どもを支援することをやっているので、以前かばんが見つかった時も現場を見