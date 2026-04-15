14日夜、住人が3人組の男らに棒のようなもので殴られ財布を奪われる事件が起きました。男らは現場から立ち去っていて、警察が行方を追っています。 警察によりますと、14日午後10時45分ごろ、泉南市の2階建て集合住宅の1階の部屋で、住人の男性（54）がテレビを見ていたところ、突然3人組の男らが室内に押し入ってきたということです。 男らは「わかるやろ」などと男性を脅し、持っていた棒のようなもので頭を殴り、現金3000円が