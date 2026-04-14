誕生日プレゼントは、贈る側の気持ちが表れるものではないでしょうか。しかし、家族のなかでもその価値観が違うと、思わぬモヤモヤが生まれることもあるようです。母の誕生日プレゼントをめぐる姉妹の出来事に、さまざまな意見が寄せられました。『姉が非常識すぎる。今日、母の誕生日なのに、姉が選んだ誕生日プレゼントがまさかのソープフラワーで、届くのが明日らしい。おかしくない？もっと豪華なものをプレゼントしたらいい