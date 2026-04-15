せっかく転職したのに、早々に「この会社はダメだ」と悟ってしまう瞬間がある。投稿を寄せた50代男性（サービス・販売・外食／年収450万円）は、ホテルのフロントマネージャーとして転職したものの、すっかりモチベーションを失っているようだ。その理由は、まず給料の支払いが指定日より遅れる事だという。そのほかにも次々と酷い実態が明らかになった。（文：篠原みつき）「給料はそこそこだが、やる気もクソも出ない」男性によ